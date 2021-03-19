Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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