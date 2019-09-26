Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde depreme meydana gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.