Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."
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1⃣ Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. #MarmaraHepimizin— Murat KURUM (@murat_kurum) June 14, 2021