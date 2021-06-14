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İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Türkiye

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 14.06.2021
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplanıyor Fotoğraf: Yunus Emre Günaydın/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."

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