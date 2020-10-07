Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede yer yer toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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