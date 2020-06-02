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Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 02.06.2020
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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