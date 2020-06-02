Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.