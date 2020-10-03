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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 03.10.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor