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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 10.07.2020
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Mevsim normalleri civarında sıcaklıkların yaşanacağı Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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