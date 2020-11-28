Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacağı, az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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