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Marmara Adası'na jeneratör kuruluyor

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle elektrik dağıtım firması tarafından jeneratör kurma çalışmalarına başlandı.

Miraç Kaya   | 30.12.2019
Marmara Adası'na jeneratör kuruluyor

Balikesir

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den (UEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintisinin bir geminin denizin altından geçen kablolara zarar vermesiyle oluştuğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada, karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmaları aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Jeneratör kurma çalışmalarına başladık."

Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sularında denizin dibinden giden enerji iletim kablolarının arızalanması nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bunun üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlatmış ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamamıştı.

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