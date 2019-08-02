Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.