Euro
6.23
Dolar
5.67
BIST 100
99,704.08
Altın
1,535.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta Parti Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Türkiye

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

04.09.2019
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda 2 terörist yakalandı

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek

İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek
Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak

Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak