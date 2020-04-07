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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin Dargeçit'e bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Muhammed Furkan Güneş   | 07.04.2020
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 23.00 itibarıyla Dargeçit'in kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

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