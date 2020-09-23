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Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Halil İbrahim Sincar   | 23.09.2020
Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mardin

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor

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