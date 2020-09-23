Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Mardin
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
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