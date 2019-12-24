Euro
6.59
Dolar
5.95
BIST 100
113,146.10
Altın
1,490.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Halil İbrahim Sincar   | 24.12.2019
Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Mardin

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Z.S, F.G. ve M.E'nin iş yerlerine operasyon yapıldı.

Operasyonda tanklar ve bidonlarda 117 bin 800 litre kırmızı ve beyaz şarap bulundu, Z.S, F.G. ve M.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu

Benzer haberler

Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi

Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi
Mardin'deki kayıp çift bulundu

Mardin'deki kayıp çift bulundu