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Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Halil Fidan,Ahmet Bayram   | 02.08.2020
Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Fotoğraf: Kamil Tekmen /AA

Manisa

Cuma günü 17.30 sıralarında Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde 8 yangın söndürme helikopteri ve 52 arazözle müdahale edildi.

Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.


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