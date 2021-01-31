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Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu

Ahmetli ilçesinde tarladan dönen bir çiftçinin yol kenarında rastladığı 4 gençten 3'ünün silahla başlarından vurulduğu belirlendi.

Ahmet Bayram   | 31.01.2021
Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu Fotoğraf: Ahmet Bayram / AA

İzmir

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu.

Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

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