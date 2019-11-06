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Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Haluk Satır   | 06.11.2019
Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. İlçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde Salim Çetin'e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandıktan sonra, çiçeklenip meyveye durdu. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı )

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde Salim Çetin'e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandıktan sonra, çiçeklenip meyveye durdu. 

Aynı zamanda mahallenin muhtarı da olan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır çiftçilik yaptığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Erik ve kiraz ağaçlarının normalde mart sonunda çiçek açtığını, mayısta da meyve vermeye başladığını vurgulayan Çetin, şunları belirtti:

"Dün tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve erikler çiçek açmış. Şaşırdım, Sonbahar'da, kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil."

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