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İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü.
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Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul yıkılacak

Manisa'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Haluk Satır   | 14.02.2020
Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul yıkılacak Fotoğraf: Haluk Satır / AA

Manisa

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu tamamlandı.

Rapor çerçevesinde, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alındı.

Açıklamada yıkımına karar verilen binalarda eğitim gören öğrencilerin sağlam olan diğer bloklar, binalar ya da en yakın okullarda eğitime devam edeceği, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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