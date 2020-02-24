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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş,Ahmet Bayram   | 24.02.2020
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Manisa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

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