Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
122,136.20
Altın
1,551.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 04.02.2020
Manisa'da 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,8 büyüklüğünde ikinci deprem 

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu deprem de 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk yok 

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. 

Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi. 

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu. 

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği

Benzer haberler

Manisa'da 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem

Manisa'da 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz

Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası

Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası
Bakan Kurum: Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık

Bakan Kurum: Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık
AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video

AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video