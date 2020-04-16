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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 16.04.2020
Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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