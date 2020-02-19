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Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 19.02.2020
Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



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