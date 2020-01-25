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Türkiye

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.01.2020
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 20.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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