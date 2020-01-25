Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 20.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.