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Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 06.01.2020
Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



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