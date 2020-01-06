Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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