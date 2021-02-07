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Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda geçen ay etkili olan kar yağışının ardından baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.

Haluk Satır   | 07.02.2021
Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Spil Dağı'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler bu yıl erken boy gösterdi.

Kardelenler, Milli Park ziyaretçilerine de görsel şölen sunuyor.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki çiçeklerin yetiştiği alanları sık sık kontrol ediyor.

Kardelenleri koparanlara 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor.

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