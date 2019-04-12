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Maltepe'de oy sayımına devam edilecek

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi ertelendi.

Selami Küçükoğlu   | 12.04.2019
Maltepe'de oy sayımına devam edilecek

Istanbul

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'de sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu.

Sayım işlemine bugün devam edileceği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

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