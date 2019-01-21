Malatya'da tarihi eser operasyonu

Otomobilde yapılan aramada sikke, bileklik ve tabaklardan oluşan 305 metal obje bulundu.

MALATYA

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bilekliklerden oluşan 305 metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde yol kontrol uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri otomobildeki aramada tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen sikke, tabak ve bilekliklerden oluşan 305 metal obje ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muhabir: Volkan Kaşik