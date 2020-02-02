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Türkiye

Malatya'da ağır hasarlı caminin minaresi yıkıldı

Malatya'nın Kale ilçesindeki bir caminin, Elazığ'daki depremde ağır hasar gören minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Bilal Timur   | 02.02.2020
Malatya'da ağır hasarlı caminin minaresi yıkıldı Fotoğraf: Bilal Timur/AA

Malatya

Malatya'nın Kale ilçesindeki bir caminin, Elazığ'daki depremde ağır hasar gören minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ilçenin Bent Mahallesi Taşkıran mezrasında bulunan ve 1990'da yapılan Darıcivan Camisi'nin minaresi ağır hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede minarenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine caminin çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında minarenin iş makinesi ile yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımına karar verilen 323 binadan 71'inin yıkımı tamamlandı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekipleri, bugüne kadar 93 bin bağımsız bölümün yer aldığı binalardan yüzde 60'ını kontrol etti.

İnceleme sonucunda yıkımına karar verilen 323 binadan 71'inin yıkımı tamamlandı.

Yıkım yapılan bölgelerde girilebilecek durumdaki evlerde Çevre Şehircilik Bakanlığının izni ve gözetiminde ev sahiplerinin eşyasını çıkartmasına izin veriliyor.

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