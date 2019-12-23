Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirildi.
Malatya
Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.