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Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirildi.

Okan Coşkun   | 23.12.2019
Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi

Malatya

Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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