Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.
Ankara/Malatya
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı. Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.
Deprem, Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi.
Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.
Vali Baruş: Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar bir olumsuzluk haberi almadık
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.
Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.
Pütürge Kaymakamı Recep Aydın da depremin ardından, ekiplerin hemen sahaya çıkarak araştırma ve tarama faaliyeti başlattıklarını söyledi.
Şu ana kadar depremden dolayı ilçe genelinde herhangi olumsuzluğun olmadığını belirten Aydın, "Köylerimizi de jandarma personelimiz marifetiyle taradık ve tarama faaliyetini sürdürüyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.
Deprem civar illerde de hissedildi
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, slgili kamu kurum ve kuruluşu görevlilerinin sahada çalıştığını belirterek, "Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de hissedilen sarsıntının başlamasıyla korkuya kapılan bazı vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.
İlçe sakinlerinden Erdem Kutlu, sarsıntının uzun sürdüğünü belirterek, “Malatya’da yaşanan depremi güçlü bir şekilde hissettim. Uzun süreli bir sarsıntı oldu. Elazığ depreminden yaşadığımız tecrübe ile paniğe kapılmadan apartman sakinleri ile birlikte haberleşerek binayı boşaltıp sokağa çıktık." dedi.
Ahmet Çiftçi ise yaşanan sarsıntıda çok korktuklarını dile getirerek “Sarsıntı anında çok endişelendik. Çocuklar çok korktu. O korku ile sokağa indik." ifadelerine kullandı.
Hatice Kümber de sarsıntı ile korku dolu anlar yaşadıklarını ve hızlı bir şekilde dışarı çıktıklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.