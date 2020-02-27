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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 27.02.2020
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.


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