Mahsur kalan hastaların yardımına koştular

Tunceli'de yolu kar nedeniyle kapanan köylerde rahatsızlanan iki kişi, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ortak çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ

Tunceli'de yolu kar nedeniyle kapanan köylerde rahatsızlanan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentin Nazımiye ilçesi Güllüce köyünde yaşayan 57 yaşındaki Necati Babayiğit rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Yolu karla kapalı köye ambulans gidemeyince 112 Acil Servis görevlilerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye hareket etti.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yolu açılan köyden Babayiğit'i alarak Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'ne ulaştırdı.

Bu görevin ardından kent merkezine dönüşe geçen AFAD ve UMKE ekipleri, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde de 69 yaşındaki Ali Rıza Sarı'nın rahatsızlandığı ihbarını aldı.

Bölgeye hareket edip araçlarla Sarı'nın evinin yakınına kadar gelen ekipler, yolun kalan kısmının karla kapalı olması nedeniyle hastayı almak için bir süre yürüdü.

Yürüyerek eve ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları Sarı'yı daha sonra havuz sedye ile kaydırarak yoldaki araçların yanına kadar taşıyıp ambulansa aldı.

Sarı daha sonra ambulans ile Pülümür İlçe Entegre Hastanesine ulaştırılıp tedavi altına alındı.

Ekiplerce hastaneye ulaştırılan her iki hastanın da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Haydar Toprakçı