Euro
6.31
Dolar
5.74
BIST 100
99,873.73
Altın
1,518.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerde yer alan şahsın yargı mensubu veya adliye personeli olmadığı, konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatıldığını bildirdi.

Rauf Maltaş   | 23.09.2019
Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor

Benzer haberler

Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

'Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik'

'Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik'
Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı
Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı