Mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TUNCELİ

Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 13 Aralık 2018'de başlatılan operasyonun, 9 gündür devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, bir mağara içerisinde teröristler bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlere yapılan tüm 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonla mağarada bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."