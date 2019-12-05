Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,659.00
Altın
1,479.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Adem Balta   | 05.12.2019
Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

TBMM
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

Türk Hava Yolları Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine sefer başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cambridge Camisi yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cambridge Camisi yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap
Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak
Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek