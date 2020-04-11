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Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Tuncelili kadınların geçim kaynağı oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otunu toplayan kadınlar, bu bitkiyi hem yemeklerde kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor.

Sidar Can Eren   | 11.04.2020
Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Tuncelili kadınların geçim kaynağı oldu Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Tuncelili kadınların geçim kaynağı oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otunu toplayan kadınlar, bu bitkiyi hem yemeklerde kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Ovacık ilçesindeki kadınların geçim kaynağı oldu.

Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Ovacık'ta, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

Günün belirli saatlerinde, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü ve Aksu Deresi mevkisindeki araziye giden kadınlar, topladıkları çiriş otlarını hem yemeklerde kullanıyor hem de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan kadınlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.

Binbir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 5 liradan manav ve seyyar satıcılara satıyor.

Yemeklere lezzet katıyor

Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.

Kadınlardan Aysel Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiriş otunun insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi.

Çiriş otunu tazeyken topladıklarını belirten Eren, "Bizim burada karların erimesiyle bu ot ortaya çıkıyor. Biz de genelde yemeklerde kullanmak ya da satmak için toplamaya çıkıyoruz. Topladığımız bu otu evde doğrayıp kaynatıyoruz ve gözleme, çorba, konserve ve yağda kavurmasını yapıyoruz. Bazı zamanlarda da isteyen olursa kilosunu 5 liradan satıyoruz. Sağlığa çok faydası var bağırsakları çalıştırıyor." diye konuştu.

Zühre Gezici de çiriş otunun, doğada kendiliğinden yetiştiği için organik olduğunu ve lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bıraktığını kaydetti.

Çiriş otunu hem yemeklerde kullandıklarını hem de satarak para kazandıklarını aktaran Gezici, doğanın canlanmasıyla bu bitkiyi bolca topladıklarını anlattı.

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