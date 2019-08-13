Euro
6.22
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,501.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, elektrik direklerine ve iletim hatlarına konan leyleklerin akıma kapılıp ölmemesi için bazı mahallelerde 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi.

Miraç Kaya   | 13.08.2019
Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

Balikesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için 12 saat boyunca elektrikler kesildi.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'dan Afrika'ya göç eden binlerce leylek, Pelitören, Karacalar, Derecikören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

Durumu fark eden vatandaşlar, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti.

Yaklaşık 12 saat boyunca kesinti yaşayan mahalle sakinleri, leyleklerin göç yollarına devam etmesinin ardından elektriğe kavuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerindeki 25 leylek yuvasıyla turizm logolarında leyleklere yer verdiklerini söyledi.

Yavaş, yeni belediye binasının projesinde leylek yuvası bulunduğunu belirterek, "Doğal yaşama saygı Sındırgı'da faaliyet gösteren bütün kurumlarda da var. UEDAŞ yetkilileri doğal yaşama saygısını göstererek bayram demeden sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Leyleklerin de zarar görmemesini sağlayarak uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

Leylekler ölmesin diye elektrikleri kestiler

Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kurbanlık 'Chevrolet' alıcısını bekliyor

Ezanın güzel okunması için neyle makam öğretiyor

Ezanın güzel okunması için neyle makam öğretiyor
Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu
Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi