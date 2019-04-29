Kuzey Ege Denizi'nde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.