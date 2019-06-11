Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.80
BIST 100
93,199.75
Altın
1,322.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.06.2019
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor

Ankara

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, yerel olarak dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ikinci Modi dönemi
Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki 'mantık evliliği' tazelendi
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?

Benzer haberler

Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat

Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat

Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ta dolu etkili oldu
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı
Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor