Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar geçmekte güçlük yaşadı.
Şehir merkezinde rögarlardan sular taştı. Buradaki suyun denize akması dolayısıyla kıyıdaki bazı noktalarda deniz suyunun rengi değişti. Bölgeye martıların gelmesiyle bazı vatandaşlar cep telefonuyla bu anları kaydetti.
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