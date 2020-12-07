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Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İbrahim Uzun   | 07.12.2020
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar geçmekte güçlük yaşadı.

Şehir merkezinde rögarlardan sular taştı. Buradaki suyun denize akması dolayısıyla kıyıdaki bazı noktalarda deniz suyunun rengi değişti. Bölgeye martıların gelmesiyle bazı vatandaşlar cep telefonuyla bu anları kaydetti.


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