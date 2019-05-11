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Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetim yapıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 11.05.2019
Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetimde bulunuldu.

Ankara-Konya yolunda helikopterle yapılan havadan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA muhabirinin de yer aldığı havadan denetimde Ankara-Konya kara yolunda emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halinde telefonla konuşan sürücüler ve uygunsuz halde yük taşıyan tırlar, helikopterdeki trafik polisi tarafından yer ekibine bildirildi. Bu sürücüler, havadan gelen uyarıyla kontrol noktalarında durduruldu. Yer ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Emniyet yetkilileri, polis helikopterlerinin, trafik denetimi ve kontrollerin yanı sıra toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı olarak görev yaptığını bildirdi.

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