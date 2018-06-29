Kudüs Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı başlatıldı

İSTANBUL

Kudüs Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde açıldı.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bunun sadece Türk üniversitelerinde değil, aynı zamanda Ortadoğu ve tüm İslam dünyasında alanında açılmış ilk tezli yüksek lisans programı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, programın entelektüel anlamda heyecan verici, teşvik edici, ilgi çekici olduğunu anlatarak, Türkiye'de alanında özgün ve yenilikçi ilk yüksek lisans programı olduğunu bildirdi.

El-Awaisi, "Bu heyecan verici ve güncel programın bir parçası olarak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki Türkiye uyruklu ve uluslararası öğrenciler, bu alanda uluslararası olarak tanınmış öncü bilim adamlarının yanı sıra, alanın kurucusu ile birlikte çalışma ve etkileşim kurma fırsatından yararlanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, programın, mevcut ve ilerlemeci araştırmaya dayanmakla birlikte, ulusal ve uluslararası öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerini dikkate aldığını bildirerek, "Bunun yanında program, yaşanılan bilgi krizlerine hitap edecek ve araştırmayı teşvik etmek için gerekli ortamı sağlayacak olan yerleşik ve araştırmaya dayalı öğretimin sağlam bir kombinasyonunu kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ali Ebubekir Tokcan