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Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayında şüpheli teşhis edildi

Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Hüseyin Bağış   | 25.04.2019
Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayında şüpheli teşhis edildi

İstanbul

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.

Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'si yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

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