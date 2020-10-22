Euro
9.40
Dolar
7.95
BIST 100
1,204.10
Altın
1,905.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 22.10.2020
KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların, 6 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri geri geliyor
İran'da son 24 saatte 304 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
Robert Koch Enstitüsü Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı
TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı