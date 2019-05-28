Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
85,545.40
Altın
1,282.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

KOSGEB'e 57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak

KOSGEB bünyesinde görev yapmak üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.05.2019
KOSGEB'e 57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak

Ankara

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB)Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 57 KOBİ uzman yardımcısı taşra birimlerinde görevlendirilecek. 

Başvurular, 29 Mayıs-13 Haziran döneminde www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden elektronik ortamda yapılacak. 

Başvuru yapanlardan, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

TÜBİTAK'a 5 personel alınacak

Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak. 

Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli alınacak

HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli alınacak

SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi açılışa hazırlanıyor

YÖK 100/2000 doktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi

YÖK 100/2000 doktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi
TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak
FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması' operasyonunda 7 şüpheli adliyede

FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması' operasyonunda 7 şüpheli adliyede