Euro
9.94
Dolar
8.51
BIST 100
1,162.68
Altın
1,891.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Cemal Çavdar   | 04.11.2020
Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı

Ağrı

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'ın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı. 

Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçe sakinlerinden Hacı Aşkaleli, son günlerde havanın soğuduğunu ve sonbaharda Kösedağ'a yağan karın kışın habercisi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'

Benzer haberler

Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı

Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı

Minik Leyla'nın ailesi küçük çocuğun ölümüne ilişkin davada verilen karara itiraz etti

Meya Antik Kenti çevresindeki peribacalarıyla keşfedilmeyi bekliyor

Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi

Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi
Zirvedeki saklı güzellik 'Hayrangöl' ziyaretçilerini bekliyor

Zirvedeki saklı güzellik 'Hayrangöl' ziyaretçilerini bekliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz çocuk sesleriyle çoşsun istiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz çocuk sesleriyle çoşsun istiyoruz