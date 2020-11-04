Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı
Kentte iki gündür etkili olan sağanak, Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'ın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı.
Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.
İlçe sakinlerinden Hacı Aşkaleli, son günlerde havanın soğuduğunu ve sonbaharda Kösedağ'a yağan karın kışın habercisi olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.