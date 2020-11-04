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Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya'nın Derbent ilçesinde, Aladağ Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye mevsimin ilk karı düştü.

Abdülhamit Yaşar   | 04.11.2020
Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya

,Konya'nın Derbent ilçesinde, Aladağ Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye mevsimin ilk karı düştü.

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten Deliyörükgil, ilçeye mevsimin ilk karının düştüğünü sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımları ve "Derbent'imize sezonun ilk karı düştü. Allah bereketli kılsın inşallah." sözleriyle duyurdu.

Başkan Deliyörükgil, hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, mevsimin ilk karının kış turizmi merkezi olması için çalışmalar yürütülen Aladağ'a düştüğünü belirtti.

İlçede, 2 bin 385 metre rakıma sahip Aladağ'da, kayak merkezinin bulunduğu bölge kasımda yağan karla beyaz örtüye bürünürken bazı vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı.

Öte yandan Konya'nın Beyşehir ilçesinde de Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

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