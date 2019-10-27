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Konya'da fabrika yangını

Konya'nın Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Şenol Bayır   | 27.10.2019
Konya'da fabrika yangını Fotoğraf: Şenol Bayır /AA

Konya

Konya'da fabrika yangını

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ( Şenol Bayır - Anadolu Ajansı ) 

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bisküvi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. 

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. 

                    

Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi. 

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