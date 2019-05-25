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Konya'da belediye başkanı cinayetine 3 tutuklama

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Melike Kınacı   | 25.05.2019
Konya'da belediye başkanı cinayetine 3 tutuklama

Konya

Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, oğlu Abdurrahman K. ve kardeşi Osman K. ile daha önce sosyal medyadan Öztoklu'yu tehdit ettiği belirlenen İ.K. (44) ve N.Y'nin (20) emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Akşehir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Abdullah, Abdurrahman ve Osman K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar belediye başkan adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alınmıştı.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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