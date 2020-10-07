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Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Anıl Kuru   | 07.10.2020
Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya

Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Karaburun Mahallesi Karakuyu Mevkisi'ndeki mera alanında koyun otlatan Mustafa Kırlar, arazide 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştuğunu gördü.

Kırlar'ın haber etmesi üzerine bölgeye gelen köylüler, oluşan obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı.

Mustafa Kırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koyun otlatırken arazide çöküntü fark ettiğini anlattı.

Koyunları çevirip geri döndüklerini ifade eden Kırlar, "Önce definecilerin yaptığını zannettik. Sonra baktık ki obruk. Ondan sonra muhtarı aradık. İlk gördüğümüzde şaşkınlık geçirdik. Yetkililerden buranın kapatılmasını istiyoruz. Buraya insan da hayvan da düşebilir. Buraya düşen hiçbir canlı çıkamaz.'' diye konuştu.

Karaburun Mahallesi Muhtarı Mehmet Uzun da çobanların obruk oluştuğu haberini verdikten sonra bölgeye geldiklerini söyledi.

Obruğun genişliğinin yaklaşık 30 metre, derinliğinin 20 metre uzunluğunda olduğunu anlatan Uzun, obruğun çevresinde tedbirlerin alınmasını istedi.

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